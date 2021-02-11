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11февраля
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сегодня, 10:10 1

Анна Хилькевич узнала из сети о собственной смерти

Анна Хилькевич узнала из сети о собственной смерти
Фото: eva.ru

Актриса Анна Хилькевич неожиданно узнала от своих подписчиков о собственной смерти. Обеспокоенные фанаты завалили её сообщениями, пытаясь узнать, что случилось, пишет Popcornnews.

Оказалось, что в одной из поисковых систем обновили информацию и указали дату смерти актрисы 8 февраля 2021 года.

34-летняя звезда «Универа» успокоила своих поклонников и сообщила, что у неё всё хорошо. При этом Анна критически высказалась о СМИ, которые допустили ошибку в её биографии.

По словам Хилькевич, она была шокирована этой новостью. При этом Анна с юмором добавила, что умирать она пока не планирует, так как у неё ещё много планов и незавершённых дел.

Подписчики актрисы поддержали её и посоветовали отнестись к такой новости как к знаку о долгой жизни.

Анна Хилькевич более пяти лет состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым и занимается воспитанием двух дочерей.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    2 часа назад

    Во, Пугачеву каждую неделю хоронят и ничего, еще лет 100 проживет.

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