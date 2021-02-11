Анна Хилькевич узнала из сети о собственной смерти

Оказалось, что в одной из поисковых систем обновили информацию и указали дату смерти актрисы 8 февраля 2021 года.

34-летняя звезда «Универа» успокоила своих поклонников и сообщила, что у неё всё хорошо. При этом Анна критически высказалась о СМИ, которые допустили ошибку в её биографии.

По словам Хилькевич, она была шокирована этой новостью. При этом Анна с юмором добавила, что умирать она пока не планирует, так как у неё ещё много планов и незавершённых дел.

Подписчики актрисы поддержали её и посоветовали отнестись к такой новости как к знаку о долгой жизни.

Анна Хилькевич более пяти лет состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым и занимается воспитанием двух дочерей.