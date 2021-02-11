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11февраля
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В США три человека провели на необитаемом острове 33 дня

В США три человека провели на необитаемом острове 33 дня
Фото: pixabay.com

В США спасли трёх кубинцев, которые провели на необитаемом острове больше месяца. Двое мужчин и женщина попали на остров после того, как перевернулась их лодка.

Береговая охрана США эвакуировала трех граждан Кубы с необитаемого острова на Багамах. Люд провели на нём 33 дня.

Один из лётных экипажей службы во время патрулирования заметил людей, махавших самодельным флагом. Спасатели сбросили людям еду, воду и радио для того, чтобы установить связь. Следующий вертолёт, прибывший на место происшествия, доставил кубинцев в медицинский центр.

Как стало известно, двое мужчин и одна женщина из Кубы оказались на необитаемом острове после того, как их лодка перевернулась. По словам спасателей, они оказались поражены тем, в какой форме находились люди – скорее всего, они питались кокосами, поэтому не были истощены, сообщают РИА Новости.

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#жизнь #помощь

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    40 минут назад

    Думаю у нас в России немало желающих найдётся оказаться на их месте дней так на 30.

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