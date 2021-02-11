В Госдуме решили обязать аптеки предлагать покупателям дешёвые аналоги лекарств

Фото: pixabay.com

Накануне, 10 февраля, государственная дума в первом чтении согласовала законопроект, касающийся работы аптек и аптечных сетей, сообщают в пресс-службе нижней палаты парламента.

Так, по новому законопроекту фармацевт при продаже лекарства должен сообщить клиенту о наличии дешёвых аналогов одного международного непатентованного наименования.

Другим нововведением стал ввод понятия «передвижной аптечный пункт». Порядок работы таких торговых точек определится к 1 июля 2021 года.

— Это важное для граждан решение. В случае принятия закон обяжет аптеки информировать покупателей о том, что в продаже есть более дешевый аналог необходимого им препарата. Кроме того, закон разрешит деятельность передвижных аптечных пунктов. Жителям сельской местности и отдаленных территорий станет проще купить необходимые препараты. Эти меры позволят обеспечить доступность лекарств для граждан, — подчеркнул председатель госдумы.

Кроме того, в новом законопроекте предусмотрены механизмы по ограничению монополизации рынка лекарств. Например, некоторые лекарственные препараты выставляются на витринах за дополнительную плату от производителей препарата, а другие лекарства предоставляются только по запросу клиента.

Ещё одно нововведение – это создание федерального реестра аптечных работников, фармацевтов и провизоров. Как отметил представитель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев «торговля лекарствами – это фактически оказание социально значимых медицинских услуг».