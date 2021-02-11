Вышло продолжение комикса про амурского ледового художника Валерия Мельникова

Продолжение новогоднего комикса, который рассказывает историю ледового художника из села Марково Валерия Мельникова, выложила русская художница Наталья Сорокина, известная в Сети как @jwitless_art.

Уже традиционно в Инстаграме художница выложила две части комикса-открытки на английском, в VK – на русском языках. Во второй части Наталья Сорокина рассказывает, как дед Валерий стал известен в Приамурье и по всей России. В третьей части – о том, как вся Россия стала создавать ледовые открытки в память об амурском художнике.

Продолжение комиксов подписчики приняли так же тепло, как и первую часть: «Я не рыдаю, нет, это просто глаза очень сильно потеют...», «Печальная история... Каааак душевно рассказана!!! В нескольких кадрах вся жизнь.. Потрясающе!!!».