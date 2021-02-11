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11февраля
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сегодня, 10:39 0

В США умер медиамагнат и основатель журнала Hustler Ларри Флинт

В США умер медиамагнат и основатель журнала Hustler Ларри Флинт
Фото: Depositphotos / s_bukley

Умер издатель и владелец журнала Hustler Ларри Флинт в возрасте 78 лет, сообщил его брат Джимми Флинт. Флинт умер 10 февраля у себя дома в Лос-Анджелесе, пишет «Коммерсантъ».

В 1974 году опубликовал первый номер журнала «для взрослых» Hustler, который ориентировался на простых американцев. В его издании публиковались женщины с нестандартной для того времени внешностью.

В 1976 году Флинт основал компанию Larry Flynt Publications. Он неоднократно участвовал в юридических спорах со сторонниками ограничения контента «для взрослых». В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта».

В 2017 году господин Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат, который стал бы поводом для объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

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#СМИ #США #шоу-бизнес

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