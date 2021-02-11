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11февраля
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сегодня, 11:32 0

На Камчатке поймали рысь, которая несколько дней гуляла по краевой столице

На Камчатке поймали рысь, которая несколько дней гуляла по краевой столице
Фото: kam24.ru

В Петропавловске-Камчатском охотоведы усыпили и вывезли в лес рысь, которая несколько дней появлялась в разных местах краевой столицы. Хищницу видели на кладбище, у здания полиции и рядом с жилыми домами.

Как пояснили в краевом министерстве природных ресурсов и экологии, рысь удалось отловить с использованием дистанционного инъектора. Необходимые препараты подготовил опытный ветеринар. Специалист рассчитал необходимую дозу с учётом веса животного.

После того как рысь уснула, её осмотрели ветеринары. Никаких повреждений и признаков заболеваний у неё не обнаружили. Хищницу выпустили в лесном массиве.

Первый раз горожане заметили рысь на прошлой неделе на старом кладбище, затем хищницу сняли на видео на территории МВД и рядом с 16-этажным жилым домом на улице Ленинградской, сообщает ИА «Кам 24».

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#животные #природа

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