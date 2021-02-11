Амурские тхэквондисты стали одними из лучших на Дальнем Востоке

Фото: министерство спорта Приамурья

На прошлой неделе, с 5 по 7 февраля, в Улан-Удэ прошло первенство по тхэквондо Дальневосточного федерального округа. Амурскую область представляли 24 спортсмена, которым удалось привезти на родину 23 медали, сообщают в пресс-службе минспорта Приамурья.

Сборная «Бойцы Амура» завоевала на соревнованиях 2 золотые, 6 серебряных и 15 бронзовых медалей. Первыми в спаррингах стали Василина Иванова и Никита Максимов. Достичь второго места удалось Даниилу Юркину, Арине Козедуб, Никите Куртову, Алику Новикову, Карине Ивановой, Илье Суткевичу.

— Несмотря на мощную конкуренцию спортсменов из регионов, в которых тхэквондо ИТФ развивают уже на протяжении 25 лет и больше, наши спортсмены смогли завоевать награды различного достоинства. Мы рады принимать участие в соревнованиях такого уровня. Наши «Бойцы Амура» обкатываются, набирают бесценный опыт и, конечно же, потихоньку заявляют о себе! – поделился главный тренер Амурской федерации тхэквондо ИТФ Дмитрий Пак.

Ребята, завоевавшие золотые и серебряные медали, могут отправиться в Казань. Там будут проходить чемпионат России по тхэквондо и первенство страны по этому боевому искусству.