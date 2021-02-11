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11февраля
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Журавль из Муравьевского парка перезимует в приморском центре спасения животных

Журавль из Муравьевского парка перезимует в приморском центре спасения животных
Фото: @siberiantiger_center

Журавль Квотер, сбившийся с пути по дороге на юг, проведёт остаток зимы под присмотром орнитологов из Приморья. Птицу поместили в центр спасения животных.

Молодого журавля выпустили в дикую природу весной 2020 года в Муравьёвском парке. Квотеру установили датчик, благодаря которому учёные могут следить за его передвижением.

Молодой журавль сбился с курса из-за своей неопытности. Путь в тёплые края он начал ещё в ноябре. Тогда он почти долетел до Дацина, но потом резко развернулся и оказался в 250 километрах южнее Благовещенска. Здесь провёл почти месяц. Затем за сутки преодолел почти тысячу километров на восток и обосновался на побережье Японского моря в окрестностях села Мономахово Приморского края.

— К сожалению, птица осталась одна, не влилась в стаю. На таком месте для зимовки недостаточно корма, птица начала худеть, поэтому орнитологами было принято решение передать на зимовку к нам в центр. Мы его откормим и выпустим весной в дикую природу, – отметили специалисты центра спасения животных «Тигр».

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#животные #помощь #природа

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