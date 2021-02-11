Новые остановки появятся в Благовещенске на улице Воронкова

Фото: благовещенск.рф

В столице Приамурья на улице Воронкова установят новые остановки – «Тепличная», «Василенко», «Студенческая», сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

— Павильоны выполнены так же, как и новые остановки по улицам Ленина и Калинина. На павильонах будут названия остановок с подсветкой. Их оснастят информационными табло, камерами видеонаблюдения, «антивандальными» светильниками. Пассажиры будут защищены от ветра, дождя, смогут отдохнуть на лавочках и даже зарядить свои гаджеты во время ожидания автобуса, так как в павильонах предусмотрены USB-гнезда, – рассказал директор подрядной организации ООО «Амурэлектрощит» Виктор Козлов.

Напомним, современные остановки с электронными табло появились на улице Калинина после масштабного ремонта. Чтобы обезопасить объекты от нападений вандалов, на них установили мощные видеокамеры.