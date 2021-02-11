Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:35 3

Новые остановки появятся в Благовещенске на улице Воронкова

Новые остановки появятся в Благовещенске на улице Воронкова
Фото: благовещенск.рф

В столице Приамурья на улице Воронкова установят новые остановки – «Тепличная», «Василенко», «Студенческая», сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

— Павильоны выполнены так же, как и новые остановки по улицам Ленина и Калинина. На павильонах будут названия остановок с подсветкой. Их оснастят информационными табло, камерами видеонаблюдения, «антивандальными» светильниками. Пассажиры будут защищены от ветра, дождя, смогут отдохнуть на лавочках и даже зарядить свои гаджеты во время ожидания автобуса, так как в павильонах предусмотрены USB-гнезда, – рассказал директор подрядной организации ООО «Амурэлектрощит» Виктор Козлов.

Напомним, современные остановки с электронными табло появились на улице Калинина после масштабного ремонта. Чтобы обезопасить объекты от нападений вандалов, на них установили мощные видеокамеры.

Просмотров всего: 348

#мэрия #транспорт

распечатать

Фотогалерея

Общество 12

На Дальнем Востоке хотят построить новый нефтеперерабатывающий завод
Общество 7

Где купить бензин: завтра в Приамурье привезут 400 тонн АИ-95
Общество 6

В 2021 году в Благовещенске отремонтируют участок улицы Ленина от Шевченко до Мухина
Власть 5

Новый закон от Госдумы: дети-безбилетники на мороз не пойдут
Комментарии
Показать все (3)
  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Засрут

  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    Базы, жуйблюйки, ангары и гостишки убирать нужно, засрали территории

  • Ната96

    Ната96
    23 минуты назад

    Наконец-то , с прошлого лета стоим на ветру и под дождём, снегом

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь