Выбор читателей за 10 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 10 февраля.
В Благовещенске неизвестных подозревают в поджоге автомобиля Lexus (видео)
В Благовещенске сгорел импортный автомобиль Lexus, причиной стал поджог, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Амурской области.
Прокуратура оштрафовала предпринимателя за завышение цен на 286 %
Прокуратура города Салехарда провела проверку местных магазинов на соблюдение правил ценообразования. В ходе рейдов выяснилось, что один из магазинов завышал цену почти в три раза, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
В России появился регион, в котором масочный режим больше не действует
Первым регионом в России, отменившим обязательное ношение масок, стала Удмуртия. Обходиться без масок там можно будет с 12 февраля.
Повара Амурской областной детской больницы поделились рецептом легендарной творожной запеканки
Несколько дней подряд амурчанки, в разное время лежавшие в детской областной больнице, обсуждают её кухню на просторах соцсетей. По мнению большинства, АОДКБ – это единственное медучреждение в области, в котором кормят не просто сносно, а действительно вкусно. Особенно запала в душу большинству творожная запеканка. Её рецептом поделились повара АОДКБ в официальном инстаграм-аккаунте медучреждения.
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