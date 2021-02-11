Выбор читателей за 10 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 10 февраля.

В Благовещенске сгорел импортный автомобиль Lexus, причиной стал поджог, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Амурской области.

Прокуратура города Салехарда провела проверку местных магазинов на соблюдение правил ценообразования. В ходе рейдов выяснилось, что один из магазинов завышал цену почти в три раза, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Первым регионом в России, отменившим обязательное ношение масок, стала Удмуртия. Обходиться без масок там можно будет с 12 февраля.

Несколько дней подряд амурчанки, в разное время лежавшие в детской областной больнице, обсуждают её кухню на просторах соцсетей. По мнению большинства, АОДКБ – это единственное медучреждение в области, в котором кормят не просто сносно, а действительно вкусно. Особенно запала в душу большинству творожная запеканка. Её рецептом поделились повара АОДКБ в официальном инстаграм-аккаунте медучреждения.