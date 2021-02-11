Жительница Приамурья получила больше сотни открыток из разных концов России и мира

В самом космическом городе Амурской области живет Галина Андросик. Она увлекается посткроссингом и уже получила больше сотни открыток из разных городов мира и России. О необычном хобби жительницы Циолковского рассказали в пресс-службе городской администрации.

Галина Андросик работает психологом и уже несколько лет увлекается посткроссингом. Посткроссинг – это система обмена открытками с незнакомыми людьми по всему миру. Сейчас в коллекции амурчанки 161 открытка.

— Часто приходят из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Если исключить повторяющиеся города, то я получала открытки, наверное, из сотни российских населенных пунктов. Были из русскоязычного зарубежья – Израиля и Белоруссии, – поделилась Галина историей пополнения коллекции. – Я очень люблю отправлять открытки не в большие города, а в маленькие деревни. Сейчас у меня подписана открытка в село Куйбышево Ростовской области. Что очень приятно – никогда не знаешь, откуда придет открытка. Это всегда неожиданно!

Сейчас открытки в коллекции жительницы Циолковского разложены по темам и сериям: «лаванда и Прованс», медовая тема, «Гарри Поттер», открытки с окнами и дверьми, «чай и кофе», литературные открытки и, конечно, открытки с изображением космоса.

— Очень люблю открытки с синими котами Рины Зинюк. Это белорусская художница, которая рисует историю о синих котах из вымышленной деревни Котофеевка. Там всегда кипят большие страсти: любовь, ревность. После того как начался «ковид», появились и открытки на злобу дня: синие коты ходят в масках и закупают гречку с туалетной бумагой, – рассказала Галина Андросик о своих «любимцах».