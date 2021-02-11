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11февраля
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сегодня, 09:03 0

В Приамурье начнут обучать новой востребованной профессии

В Приамурье начнут обучать новой востребованной профессии
Фото: pixabay.com

В Амурском многофункциональном центре профессиональных квалификаций, который находится в Белогорске, будут готовить специалистов в области дефектоскопии. До сих пор получить эту профессию на Дальнем Востоке можно было только в Хабаровске.

— Специалисты в области дефектоскопии нужны во всех отраслях, где ведется работа с металлом, например, в судостроительной, нефтегазовой сферах. К примеру, наш амурский судостроительный завод за неимением нужных кадров в Приамурье привлекает на работу выпускников из Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности/ Дефектоскопия – это контроль качества сварных соединений, которые осваивают студенты нашего учреждения. Поэтому начальный фундамент для открытия нового направления подготовки у нас есть. Теперь необходимо обучить педагогов и создать необходимую материально-техническую базу. Планируется, что новая профессия будет открыта в следующем году, – пояснила директор центра Ирина Кулыгина.

О сетевом сотрудничестве, которое позволит амурчанам осваивать новую профессию в Белогорске, уже договорились с представителями Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности. Сетевое сотрудничество позволит использовать при обучении техническую базу, информативные, методические и кадровые ресурсы хабаровского учреждения, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#Белогорск #работа

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