В Приамурье начнут обучать новой востребованной профессии

В Амурском многофункциональном центре профессиональных квалификаций, который находится в Белогорске, будут готовить специалистов в области дефектоскопии. До сих пор получить эту профессию на Дальнем Востоке можно было только в Хабаровске.

— Специалисты в области дефектоскопии нужны во всех отраслях, где ведется работа с металлом, например, в судостроительной, нефтегазовой сферах. К примеру, наш амурский судостроительный завод за неимением нужных кадров в Приамурье привлекает на работу выпускников из Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности/ Дефектоскопия – это контроль качества сварных соединений, которые осваивают студенты нашего учреждения. Поэтому начальный фундамент для открытия нового направления подготовки у нас есть. Теперь необходимо обучить педагогов и создать необходимую материально-техническую базу. Планируется, что новая профессия будет открыта в следующем году, – пояснила директор центра Ирина Кулыгина.

О сетевом сотрудничестве, которое позволит амурчанам осваивать новую профессию в Белогорске, уже договорились с представителями Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности. Сетевое сотрудничество позволит использовать при обучении техническую базу, информативные, методические и кадровые ресурсы хабаровского учреждения, сообщает пресс-служба областного правительства.