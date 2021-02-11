Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:32 0

В Амурской области открывается уникальный завод по производству пищевой сои

В Амурской области открывается уникальный завод по производству пищевой сои
Фото: pixabay.com

В конце февраля современный завод по производству семян высокого качества и пищевой сои заработает в посёлке Заречный Благовещенского района. Торжественное открытие при участии губернатора Приамурья запланировано на 24 февраля.

Инвестор проекта – группа компаний «АНК-холдинг», которая вложила в строительство более 150 миллионов рублей. Создание завода заняло восемь месяцев.

— Производственные мощности предприятия составят до 30 000 тонн в год, что позволит выпускать продукцию как для местного, так и для зарубежных рынков. Так, например, в рамках заключенного ранее контракта, компанией будет экспортировано 4 000 тонн соевых бобов в Южную Корею, – рассказал коммерческий директор компании АНК Степан Инюточкин.

По словам главного технолога семенного завода Яны Ивановой, новое предприятие – это уникальный комплекс российского и зарубежного оборудования.

Производство будет проходить в несколько этапов. Первый – это приём и очистка бобов. Далее их полируют в режиме бережного трения друг о друга, так с семян удаляется пыль и грязь, а также придается товарный вид. После этого идут этапы калибровки и фото-сепарации, в процессе которых продукт разделяется на несколько фракций и очищается от всевозможных примесей на 99,7%. Техника способна отсеять темные, больные, поражённые вредителями зерна, а также зёрна, которые отличаются формой и цветом. На финальном этапе – предпосевной обработке семян – оборудование доведёт их до необходимого состояния по схеме трехкомпонентного протравливания. Все технологические процессы призваны в несколько раз повысить урожайность культур, а соответственно, и выгоду сельхозпроизводителей. Соя пищевых сортов на заводе тоже будет проходить жёсткий контроль.

Две линии фасовки пищевой сои и семян, установленные на заводе, смогут отгружать, транспортировать и упаковывать готовую продукцию. Продукция нового завода будет ориентирована на экспорт, однако, в планах производителя реализовать семена высокопротеиновых сортов сои на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Открытие завода, которое пройдёт 24 февраля, соберёт ведущих сельхозпроизводителей, а также партнёров из Кореи и Японии. В рамках открытия пройдёт специализированный семинар для представителей фермерских хозяйств Дальнего Востока.


Просмотров всего: 193

#производство #сельское хозяйство

распечатать


Экономика 13

Правительство РФ: в регионах нужно создать больше рынков
Происшествия 3

В Приамурье предприниматель и чиновница присвоили деньги за несуществующие пандусы
Власть 1

Василий Орлов: «Строительство многоквартирных и частных домов, субсидии и компенсация затрат на образование. Мы уделяем особое внимание развитию сельских территорий»
Общество 1

Из Благовещенска в Китай незаконно экспортировали 64 тонны пушнины
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь