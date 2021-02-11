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11февраля
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сегодня, 08:10 0

Обществознание – самый популярный предмет по выбору у амурских одиннадцатиклассников

Обществознание – самый популярный предмет по выбору у амурских одиннадцатиклассников
Фото: pixabay.com

Стало известно, какие предметы по выбору стали популярны среди выпускников одиннадцатых классов в этом году, а также какие особенности сдачи ЕГЭ ожидают школьников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Амурской области.

Так на первом месте по популярности стоит обществознание. Этот предмет выбрало 65% амурских выпускников. Профильную математику выбрали 56% одиннадцатиклассников. Далее по популярности идут физика (26%), биология (22%) и история (21%).

Всего в 2021 году школы Приамурья окончат более четырех тысяч школьников.

Особенностью этого года можно считать то, что базовая математика не сдается. Для поступления в вузы необходимо сдать одни обязательный предмет – русский язык, а также те предметы, которые необходимы на выбранном факультете. Те школьники, что не планируют дальнейшее поступление, должны сдать два предмета – русский и математику. Оценка знаний будет проходить в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Стоит отметить, что без успешной сдачи итогового сочинения (изложения) выпускники не будут допущены к экзаменам. Его одиннадцатиклассники будут писать в апреле.

— Помимо подготовки к экзаменам на уроках и отдельных консультациях со школьными педагогами, выпускники 9 и 11 классов могут проводить эту работу самостоятельно, используя проверенные федеральные площадки. К примеру, в общем доступе находится «Навигатор ГИА» на сайте Рособрнадзора, а на сайте Федерального института педагогических измерений размещен «Навигатор подготовки». Здесь школьники смогут найти варианты типовых экзаменационных заданий, а также необходимые материалы, которые помогут в их выполнении, – прокомментировала заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

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#школа

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