Гороскоп на 11 февраля: Козерогам нельзя отступать от цели, в Скорпиона ждёт феерическая удача в личной жизни

Восход Солнца: 07:47

Заход Солнца: 17:40

Солнце в Водолее.

Овен. Можете работать в свое удовольствие, не напрягаясь. Вашим чувством юмора будут восхищаться.

Телец. Вы сможете стать источником вдохновения для окружающих, преодолевая одно препятствие за другим. Вы не сдаетесь, если что-то идет не так, и именно это качество делает вас главным претендентом на победу.

Близнецы. Любимый человек сегодня будет рядом. Это очень важно.

Рак. Звезды не рекомендуют Раку слишком легкомысленно вести себя в личной жизни. Не пытайтесь найти для себя «отдушину», иначе пропустите самого важного человека в своей судьбе.

Лев. Решения принимайте взвешенно, скорее всего, они окажут серьезное влияние на вашу жизнь.

Дева. Сегодня изобретательность и даже в какой-то мере хитрость могут сослужить неплохую службу.

Весы. Если стеснительность мешает вам, переступайте через себя ежедневно, начиная общаться с незнакомцами первым.

Скорпион. Звезды предсказывают Скорпиону невероятное везение в личной жизни. Ваше очарование и новый образ не останутся незамеченными, поэтому от поклонников посыплются комплименты и предложения.

Стрелец. Сосредоточьтесь на главных и приоритетных заданиях, энергии у вас хватит, чтобы выполнить их с блеском! Вы ощущаете потребность что-то кардинально изменить в своей жизни, энергия не иссякает, но вам следует использовать ее правильно и с умом!

Козерог. Не стоит безоговорочно верить дурным предчувствиям, не отступайтесь от своей цели, просто действуйте немного осторожнее.

Водолей. Вы заняты поиском ответа на некий важный вопрос, астрологи предлагают вам поискать нужную информацию в книгах.

Рыбы. Перестаньте хранить в сердце обиду, пора впустить туда и другие чувства, более позитивные. Обстоятельства позволят вам забыть о работе на несколько часов, позаботившись о себе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев