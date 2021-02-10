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10февраля
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сегодня, 19:21 1

Хакеры взломали электронный дневник благовещенской Алексеевской гимназии

Хакеры взломали электронный дневник благовещенской Алексеевской гимназии
Фото: дневник.ру

Электронный дневник Алексеевской гимназии, размещённый на портале «Дневник.ру», оказался взломан неизвестными хакерами. Хулиганы удалили все оценки учащихся, информацию о педагогах, а на главной странице дневника разместили флаг ЛГБТ-сообщества и сообщение о готовящемся минировании школы.

Оценки учеников младших классов уцелели, исчезли лишь отметки средних и старших классов. Родители и часть педагогов считают, что нахулиганить могли как раз учащиеся предвыпускных классов.

— На данный момент все действия злоумышленников заблокированы, информация доведена до правоохранительных органов, будет проведено расследование, – сообщают в мэрии Благовещенска.

Пользоваться электронным дневником родители и ученики Алексеевской гимназии не смогут ещё несколько дней.

— Нам вообще сказали туда не заходить. И родителям, и детям, – говорит Ирина, мама одной из учениц гимназии.

Родителям через мессенджеры разослали сообщение следующего содержания:

«Уважаемые родители! Просьба к Вам и вашим детям – не заходить в Дневник.ру, не пересылать информацию, размещённую там и по всем вопросам обращаться ЛИЧНО к классным руководителям и администрации гимназии. Никаких дополнительных каникул в гимназии не планируется. Эта информация размещается не работниками гимназии. Сейчас подключена полиция и ведётся разбирательство. Просьба все вопросы решать в гимназии. Заранее спасибо за понимание и терпение».

Сейчас специалисты школы и сервиса «Дневник.ру» ведут восстановление всех уничтоженных хакерами данных. Обещают, что всё станет как было до вмешательства хулиганов.

— За оценки родители и дети могут не переживать, вся информация вернётся в электронный дневник, она дублировалась педагогами на других носителях, – пообещали в мэрии.

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#криминал #образование #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    2 часа назад

    Директрису нужно снимать с должности - косяк за косяком!

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