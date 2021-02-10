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10февраля
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Василий Орлов «В июле жители Благовещенска и гости города смогут прогуляться по новому участку набережной Амура»

Василий Орлов «В июле жители Благовещенска и гости города смогут прогуляться по новому участку набережной Амура»

В столице Приамурья активно идет реконструкция двух участков набережной Амура от улицы Больничной до Нагорной общей протяженностью 2,4 километра.

— Берегоукрепление этого участка набережной реки Амур началось несколько лет назад. Работы вела другая подрядная организация и выполнила их только на 30 процентов. Сейчас строительство двух участков поделено на этапы. Первая часть должна быть готова к июлю 2021 года. За это время рабочие завершат гидротехнические сооружения, построят сети связи, наружного освещения и ливневой канализации, проведут благоустройство, и жители Благовещенска и гости города смогут прогуляться по новому участку набережной от Больничной до переулка Пограничный, – рассказал губернатор Василий Орлов.

Сейчас, в зимнее время, рабочие заняты обустройством первого яруса гидротехнического сооружения. Берег реки, набережную надёжно защитят от паводков железобетонные стены. Ведётся здесь и подготовка к укладке щебёночного основания под монтаж фундаментных плит.

В районе набережной между переулком Пограничным и улицей Нагорной создадут ещё одну намывную территорию площадью 25 гектаров. Завершить этот процесс намерены к 2024 году.

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