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10февраля
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сегодня, 18:01 0

Новое оборудование стоимостью 96 миллионов рублей закупят для больниц Приамурья

Новое оборудование стоимостью 96 миллионов рублей закупят для больниц Приамурья
Фото: pixabay.com

Десять единиц нового медоборудования стоимостью больше 96 миллионов рублей поступит в больницы и поликлиники области благодаря Национальной программе развития Дальнего Востока.

Стационарное и передвижное оборудование для маммографии и рентгена медучреждения получат в декабре 2021 года. Его направят в Архаринскую, Свободненскую, Ивановскую, Магдагачинскую больницы, Городскую поликлинику № 2 Благовещенска, сообщает областное правительство.

— В их числе ряд цифровых систем: маммографическая рентгеновская стационарная, рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, рентгеновская диагностическая стационарная, общего назначения, система флюорографическая рентгеновская общего назначения передвижная, флюорографическая рентгеновская общего назначения стационарная, – уточняют в региональном минздраве.

В прошлом году новое оборудование появилось в областном онкодиспансере в рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Оно позволяет выявить на ранних стадиях рак нижних отделов желудочно-кишечного тракта.

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#здоровье #медицина #наука #областная власть

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