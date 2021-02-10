Новое оборудование стоимостью 96 миллионов рублей закупят для больниц Приамурья

Десять единиц нового медоборудования стоимостью больше 96 миллионов рублей поступит в больницы и поликлиники области благодаря Национальной программе развития Дальнего Востока.

Стационарное и передвижное оборудование для маммографии и рентгена медучреждения получат в декабре 2021 года. Его направят в Архаринскую, Свободненскую, Ивановскую, Магдагачинскую больницы, Городскую поликлинику № 2 Благовещенска, сообщает областное правительство.

— В их числе ряд цифровых систем: маммографическая рентгеновская стационарная, рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, рентгеновская диагностическая стационарная, общего назначения, система флюорографическая рентгеновская общего назначения передвижная, флюорографическая рентгеновская общего назначения стационарная, – уточняют в региональном минздраве.

В прошлом году новое оборудование появилось в областном онкодиспансере в рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Оно позволяет выявить на ранних стадиях рак нижних отделов желудочно-кишечного тракта.