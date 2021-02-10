В Амурской области выявили 49 новых случаев COVID-19

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Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 20 243 заражения. 18 611 человек выздоровели, 146 скончались.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,2 процента.

У 39 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80%), у 10 – в виде пневмонии (20 %). Бессимптомных случаев не выявлено.

Показатель заболеваемости составляет 2 562,26 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 750 930 человек, в том числе за последние сутки – 3 404.