В Амурской области выявили 49 новых случаев COVID-19
В Амурской области за минувшие сутки выявили 49 новых случаев заражения COVID-19. По информации портала стопкоронавирус.рф, 65 человек выздоровели, один скончался.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 20 243 заражения. 18 611 человек выздоровели, 146 скончались.
По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,2 процента.
У 39 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80%), у 10 – в виде пневмонии (20 %). Бессимптомных случаев не выявлено.
Показатель заболеваемости составляет 2 562,26 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 750 930 человек, в том числе за последние сутки – 3 404.
Просмотров всего: 346
#коронавирус #здоровье #медицина