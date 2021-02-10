Житель Шимановска убил товарища и попытался покончить с собой

Следователи в Шимановске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в пылу ссоры совершил убийство своего знакомого, сообщили в региональном управлении следственного комитета России.

В ходе следствия установлено, что 7 февраля в районе 11 часов вечера два ранее судимых жителя Шимановска начали ссору. В ходе пьяной драки 47-летнетний мужчина убил собутыльника, а после этого отправился домой. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии после сообщения об убийстве прибыли на место происшествия. Там они узнали куда направился подозреваемый.

Дверь в квартиру подозреваемого росгвардейцам открыла женщина. Она сказала, что мужчина, которого они ищут, в ванной. Сотрудники Росгвардии обнаружили, что он пытается покончить жизнь самоубийством. Мужчину остановили и оказали первую медицинскую помощь. О пришествии сообщили в дежурную часть шимановской полиции.

Мужчине вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали подозреваемого в районную городскую больницу, а после необходимого лечения передали полицейским.

В ходе допроса мужчина признался в убийстве и сейчас находится под стражей.

В отношении 47-летнего жителя Шимановска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Расследование уголовного дела продолжается.