В Благовещенске, наконец-то, снимают кирпичи с фасада дома на Зейской, 295

В столице Приамурья сегодня, 10 февраля, начали очищать опасный фасад дома на Зейской, 295 от кирпичей. Чтобы прохожие не попали под «обстрел», рабочие ещё вчера днём огородили место будущих работ забором. Сейчас двое рабочих снимают кирпичи на уровне 14-ого этажа.

Напомним, что дом по Зейской, 295 построили в 2009 году. Застройщик обанкротился, а жильцы стали жаловаться на плохое качество здания. Летом 2016 года с фасада начали падать кирпичи, тогда кладку закрепили. Но этих мер хватило всего на два года. Уже к лету 2018-ого кирпичи снова начали угрожать жителям. Летом 2020 года жители вышли на улицы с протестом. Тогда суд обязал Фонд капремонта отремонтировать здание. Позже, за неисполнение обязательств, против руководителя фонда возбудили уголовное дело. С фасада даже начали снимать кирпичи, но дальше дело не продвинулось.