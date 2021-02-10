Где купить бензин: завтра в Приамурье привезут 400 тонн АИ-95

Крупную партию бензина АИ-95 завтра в Амурскою область привезут из Омска. Сейчас купить бензин этой марки в Благовещенске можно на семи заправках сети «ННК-Амурнефтепродукт».

В Благовещенске бензин АИ-95, по данным на 10 февраля, есть на заправках сети «ННК-Амурнефтепродукт» по адресам:

АЗС №2 и №76 (ул. Магистральная),

АЗС №50 (ул. Мухина),

АЗС №85 (ул. Василенко)

АЗС №66 (ул. Театральная),

АЗС №64 (ул. Кольцевая)

АЗС №67 (ул. Батарейная).

В достаточном количество бензин АИ-95 можно найти на заправках АЗС сети «Роснефть».

Как сообщает областное правительство, сегодня в регион прибыло около 500 тонн АИ-92. Половина партии отправится в Белогорск и Тынду, вторая половина – в областную столицу.

Напомним, 8 февраля Благовещенск получил 645 тонн бензина АИ-92. В этот же день во время прямого эфира губернатор Приамурья Василий Орлов пообещал, что бензин АИ-92 появится на заправках области к вечеру 8 февраля. По словам губернатора, ситуация находится на контроле и в будущем не должна повториться.