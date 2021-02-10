В Тынде сотрудник полиции получил год колонии за мошенничество

Бывший сотрудник тындинского территориального отела полиции осуждён на год и два месяца колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Полицейский пообещал подозреваемому, что поможет избежать ему лишения свободы за вознаграждение в 470 тысяч рублей. На самом же деле сотрудник полиции повлиять на меру пресечения заключенного никак не мог, а полученные деньги никому передавать не собирался.

Преступление раскрыли и пресекли сотрудники управления ФСБ России по Амурской области. Мужчину осудили за мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения. Суд назначил ему один год два месяца лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 40 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура.