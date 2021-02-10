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сегодня, 17:04 2

В Тынде сотрудник полиции получил год колонии за мошенничество

В Тынде сотрудник полиции получил год колонии за мошенничество
Фото: pixabay.com

Бывший сотрудник тындинского территориального отела полиции осуждён на год и два месяца колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Полицейский пообещал подозреваемому, что поможет избежать ему лишения свободы за вознаграждение в 470 тысяч рублей. На самом же деле сотрудник полиции повлиять на меру пресечения заключенного никак не мог, а полученные деньги никому передавать не собирался.

Преступление раскрыли и пресекли сотрудники управления ФСБ России по Амурской области. Мужчину осудили за мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения. Суд назначил ему один год два месяца лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 40 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура.

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#закон #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Как пишут, по закону, сумма штрафа должна быть в 10 раз больше суммы взятки.

    А здесь, в 10 раз меньше, почему-то..

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    58 минут назад

    Mainer - так ведь свой же! Я удивлен что вообще не условный срок дали!

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