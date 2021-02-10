Амурские спасатели помогли женщине, запертой в квартире (видео)
Амурские спасатели через окно смогли попасть в квартиру беспомощной женщины и оказали ей первую помощь.
Жительнице первого этажа многоквартирного дома стало очень плохо. Она не могла самостоятельно двигаться. Чтобы оказать амурчанке помощь, спасатели вскрыли раму стеклопакета и через окно зашли в дом. Хозяйку квартиры нашли на полу, в прихожей. Специалисты оказали ей первую доврачебную помощь, померили давление и передали врачам скорой помощи.
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