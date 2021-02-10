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сегодня, 16:50 0

Амурские спасатели помогли женщине, запертой в квартире (видео)

Амурские спасатели помогли женщине, запертой в квартире (видео)
Фото: https://www.instagram.com/p/CLGjueXqIdm/?igshid=1e61syiyjhn4y

Амурские спасатели через окно смогли попасть в квартиру беспомощной женщины и оказали ей первую помощь.

Жительнице первого этажа многоквартирного дома стало очень плохо. Она не могла самостоятельно двигаться. Чтобы оказать амурчанке помощь, спасатели вскрыли раму стеклопакета и через окно зашли в дом. Хозяйку квартиры нашли на полу, в прихожей. Специалисты оказали ей первую доврачебную помощь, померили давление и передали врачам скорой помощи.

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#помощь #происшествия

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