Певец Шура похвастался, что похудел на 35 килограммов
45-летний певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, в последнее время перешёл на правильное питание и похудел на 35 килограммов. Исполнитель выложил в Instagram свежую фотографию, которая поразила его поклонников, сообщает «Комсомольская правда».
Перейти на здоровое питание Шуру заставили серьёзные проблемы со здоровьем. Весной прошлого года у артиста обнаружили грыжу в желудке, которая могла перерасти в злокачественную опухоль.
По словам певца, до этого он несколько дней страдал от сильной изжоги и решил обратиться к врачу. Про опасное заболевание он узнал лишь благодаря этому. Врачи провели артисту операцию и назначили ему строгую диету, а также запретили употреблять сахар и алкоголь.
Теперь Шура внимательно относится к своему здоровью. Меньше чем за год он изменился до неузнаваемости: страдавший раньше от избыточного веса, он похудел на 35 килограммов.
Певец уже не раз рассказывал подписчикам о том, как изменил своё питание. А на днях он решил показать результат своих стараний и выложил свежее фото.
По словам Шуры, когда он пересматривает свои старые фотографии, то с трудом верит, что так изменился. Своим фанатам он посоветовал беречь себя и следить за здоровьем.
Поклонники оставили певцу много восторженных комментариев и похвалили его за такую работу над собой.
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