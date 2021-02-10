Певец Шура похвастался, что похудел на 35 килограммов

Перейти на здоровое питание Шуру заставили серьёзные проблемы со здоровьем. Весной прошлого года у артиста обнаружили грыжу в желудке, которая могла перерасти в злокачественную опухоль.

По словам певца, до этого он несколько дней страдал от сильной изжоги и решил обратиться к врачу. Про опасное заболевание он узнал лишь благодаря этому. Врачи провели артисту операцию и назначили ему строгую диету, а также запретили употреблять сахар и алкоголь.

Теперь Шура внимательно относится к своему здоровью. Меньше чем за год он изменился до неузнаваемости: страдавший раньше от избыточного веса, он похудел на 35 килограммов.

Певец уже не раз рассказывал подписчикам о том, как изменил своё питание. А на днях он решил показать результат своих стараний и выложил свежее фото.

По словам Шуры, когда он пересматривает свои старые фотографии, то с трудом верит, что так изменился. Своим фанатам он посоветовал беречь себя и следить за здоровьем.

Поклонники оставили певцу много восторженных комментариев и похвалили его за такую работу над собой.