В Благовещенске в Бурхановку сливали нечистоты

Обновлено: 17:52



В столице Приамурья недобросовестный водитель ассенизаторской машины сливал нечистоты прямо в Бурхановку. Инцидент на улице Шимановского в районе детской областной больницы сфотографировал житель соседнего дома.

Если вы стали свидетелем несанкционированного слива, то необходимо его сфотографировать. На фото должно быть видно номер автомобиля и процесс опустошения бочки, а также адрес и время слива. Доказательства нужно отправить на почту минприроды Амурской области nadzor@mpr.amurobl.ru или в ООО «АКС» acs@amurcomsys.ru. Кроме того, о сливах можно сообщать по телефонам горячей линии: 8 (4162) 23-16-62, 8 (4162) 23-16-63.

— По факту незаконного слива ЖБО в реку Бурхановку отдел ЖКХ администрации города Благовещенска направил обращения в полицию, а также в природоохранное управление. К сожалению, на фото не виден госномер нарушителя, а также не зафиксирован сам момент опустошения бака. Поэтому выявить водителя или предпринимателя и подтвердить факт нарушения практически невозможно. Мы рекомендуем свидетелям нарушений подобного характера отправлять фото или видео с госномером ассенизаторской машины и фактом слива ЖБО сразу в полицию или администрацию города. В инстаграм: @blagoveshchensk.rf или на электронную почту: info@admblag.ru, – сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, что в Благовещенске в конце января из-за порывов на водоводе разлилась Бурхановка. Для устранения ЧС пришлось вскрывать лёд на реке. Кроме того, в прошлом году за незаконный слив жидких бытовых отходов трёх человек оштрафовали на 144 тысячи рублей. А в декабре на Тайвани водители ассенизаторских машин сливали ЖБО прямо на землю.