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В Благовещенске в Бурхановку сливали нечистоты

В Благовещенске в Бурхановку сливали нечистоты

Обновлено: 17:52

В столице Приамурья недобросовестный водитель ассенизаторской машины сливал нечистоты прямо в Бурхановку. Инцидент на улице Шимановского в районе детской областной больницы сфотографировал житель соседнего дома.

Если вы стали свидетелем несанкционированного слива, то необходимо его сфотографировать. На фото должно быть видно номер автомобиля и процесс опустошения бочки, а также адрес и время слива. Доказательства нужно отправить на почту минприроды Амурской области nadzor@mpr.amurobl.ru или в ООО «АКС» acs@amurcomsys.ru. Кроме того, о сливах можно сообщать по телефонам горячей линии: 8 (4162) 23-16-62, 8 (4162) 23-16-63.

— По факту незаконного слива ЖБО в реку Бурхановку отдел ЖКХ администрации города Благовещенска направил обращения в полицию, а также в природоохранное управление. К сожалению, на фото не виден госномер нарушителя, а также не зафиксирован сам момент опустошения бака. Поэтому выявить водителя или предпринимателя и подтвердить факт нарушения практически невозможно. Мы рекомендуем свидетелям нарушений подобного характера отправлять фото или видео с госномером ассенизаторской машины и фактом слива ЖБО сразу в полицию или администрацию города. В инстаграм: @blagoveshchensk.rf или на электронную почту: info@admblag.ru, – сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, что в Благовещенске в конце января из-за порывов на водоводе разлилась Бурхановка. Для устранения ЧС пришлось вскрывать лёд на реке. Кроме того, в прошлом году за незаконный слив жидких бытовых отходов трёх человек оштрафовали на 144 тысячи рублей. А в декабре на Тайвани водители ассенизаторских машин сливали ЖБО прямо на землю.

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#жизнь #природа #экология

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    лучше сразу отстреливать

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Лайка сфотала?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Если вы стали свидетелем несанкционированного слива, то необходимо его сфотографировать. На фото должно быть видно номер автомобиля и процесс опустошения бочки, а также адрес и время слива. Доказательства нужно отправить на почту минприроды Амурской области nadzor@mpr.amurobl.ru или в ООО «АКС» acs@amurcomsys.ru.

    А минприроды и АКС не оборзели ли?

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    А если номер не видно, то можно и не снимать) вообще-то, наряд полиции должен выезжать на место совершения преступления!

  • Undertaker

    Undertaker
    41 минута назад

    А чего они оборзели, может договориться хотят по хорошему за нную сумму?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    16 минут назад

    Приехал, на номер накинул тряпочки и хоть залейся

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