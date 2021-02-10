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10февраля
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сегодня, 16:36 0

В России появился регион, в котором масочный режим больше не действует

В России появился регион, в котором масочный режим больше не действует
Фото: depositphotos.com

Первым регионом в России, отменившим обязательное ношение масок, стала Удмуртия. Обходиться без масок там можно будет с 12 февраля.

В прямом эфире в социальных сетях глава республики Александр Бречалов рассказал, что региональное правительство по-прежнему рекомендует надевать маски в общественных местах. При этом, по словам главы региона, ситуация с коронавирусом в Удмуртии сейчас достаточно стабильна.

Помимо отмены обязательного масочного режима, с 10 февраля в регионе отменяются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров и других культурно-досуговых учреждений. Участвовать в соревнованиях теперь могут все жители региона до 65 лет, раньше это ограничение действовало и на детей до 10 лет. Кроме того, детские сады сами могут определять, пускать ли родителей на утренники.

Обязательный масочный режим в Удмуртии ввели 30 апреля 2020 года. В июле он стал рекомендованным, но к началу сентября его вновь сделали обязательным, сообщает «Коммерсант».

Напомним, во время прямого эфира, который прошёл в понедельник, 8 февраля, Василий Орлов заявил, что на ближайшем оперативном штабе по предупреждению коронавируса могут отменить ограничения по работе общепита в Приамурье.

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#коронавирус #здоровье

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