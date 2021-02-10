Прокуратура оштрафовала предпринимателя за завышение цен на 286 %

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Прокуратура города Салехарда провела проверку местных магазинов на соблюдение правил ценообразования. В ходе рейдов выяснилось, что один из магазинов завышал цену почти в три раза, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

— В ходе рейда в магазине «Юбилейный-Гастроном» установлен факт завышения практически в три раза цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи (на 286 %), – уточнили в ведомстве.

В отношении собственника торговой точки возбудили дело по части 1 статьи 14.6 Кодекса об административных правонарушениях, а именно – за нарушение порядка ценообразования.

Индивидуальному предпринимателю назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что в начале декабря Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты питания, а именно на сахар и муку. В ответ на это правительство решило заморозить цены на эти продукты до 1 апреля.