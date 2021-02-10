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10февраля
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сегодня, 16:11 3

Прокуратура оштрафовала предпринимателя за завышение цен на 286 %

Прокуратура оштрафовала предпринимателя за завышение цен на 286 %
Фото: pixabay.com

Прокуратура города Салехарда провела проверку местных магазинов на соблюдение правил ценообразования. В ходе рейдов выяснилось, что один из магазинов завышал цену почти в три раза, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

— В ходе рейда в магазине «Юбилейный-Гастроном» установлен факт завышения практически в три раза цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи (на 286 %), – уточнили в ведомстве.

В отношении собственника торговой точки возбудили дело по части 1 статьи 14.6 Кодекса об административных правонарушениях, а именно – за нарушение порядка ценообразования.

Индивидуальному предпринимателю назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что в начале декабря Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты питания, а именно на сахар и муку. В ответ на это правительство решило заморозить цены на эти продукты до 1 апреля.

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#финансы

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    2 часа назад

    А вот это правильно, а то закупают товар по 100 руб. + доставка, а продают по 300 р. с накруткой больше чем на 100% (лично пришлось видеть документы в некоторых магазинах города о таком ценообразовании)

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    вы наши магазины проверьте-дерут в тридорого

  • Моряк

    Моряк
    2 часа назад

    все правильно сделал, у нас рыночная экономика, пусть лучше проверят обоснованность заоблачных налогов, пошлин, акцизов и т.д.

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