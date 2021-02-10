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сегодня, 15:15 0

Жительница Украины тайно родила ребёнка и спрятала его в морозилке

Жительница Украины тайно родила ребёнка и спрятала его в морозилке
Фото: news.myseldon.com

На Украине 34-летняя женщина родила ребёнка дома, после чего завернула его в полотенце и спрятала в морозильную камеру. Она уверяет, что младенец родился мёртвым, сообщает ФАН.

Как выяснило следствие, у женщины начались преждевременные роды, когда она находилась на седьмом месяце беременности. После того, как ребёнок появился на свет, роженица сама перерезала пуповину и убрала младенца в морозилку.

Вскоре украинка была вынуждена обратиться в больницу из-за начавшегося кровотечения. Она рассказала врачам, что сама прервала нежелательную беременность. Медики сообщили о случившемся в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов женщина призналась, где находится тело новорожденной дочери.

Также стало известно, что украинка не вставала на учёт в женскую консультацию и скрывала свою беременность от мужа. Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве новорожденного.

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#дети #происшествия #Украина

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