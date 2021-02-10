Жительница Украины тайно родила ребёнка и спрятала его в морозилке

Как выяснило следствие, у женщины начались преждевременные роды, когда она находилась на седьмом месяце беременности. После того, как ребёнок появился на свет, роженица сама перерезала пуповину и убрала младенца в морозилку.

Вскоре украинка была вынуждена обратиться в больницу из-за начавшегося кровотечения. Она рассказала врачам, что сама прервала нежелательную беременность. Медики сообщили о случившемся в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов женщина призналась, где находится тело новорожденной дочери.

Также стало известно, что украинка не вставала на учёт в женскую консультацию и скрывала свою беременность от мужа. Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве новорожденного.