СМИ: на перевале Дятлова пропала ещё одна группа туристов

Фото: pixabay.com

В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что группа московских туристов не вернулась с похода на перевал Дятлова. Представители группы не выходят на связь несколько часов.

— Они должны были уехать на поезде сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет, – сообщил журналистам E1.RU собеседник из силового ведомства.

По словам этого местного жителя, группа приехала в туристическую поездку на перевал, чтобы почтить память знаменитой тургруппы.

Важно отметить, что в главном управлении МЧС России по Свердловской области заявили о том, что у них информации о пропавших московских туристах нет.

— В данный момент на перевале Дятлова зарегистрированы три туристические группы. Все они находятся на связи. Информации об исчезновении тургруппы не поступало, — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что в походы на этот перевал отправляются и незарегистрированные группы, и, возможно, группа из Москвы оказалась одной из них.

Напомним, в феврале 1959 года на перевале на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905 пропала группа Игоря Дятлова. Из-за того, что группа заранее не обозначила свой маршрут, поиски туристов затянулись до мая этого же года. Все члены команды были найдены мёртвыми. По официальной версии, группа погибла в результате несчастного случая, вызванного стихийной силой. Из-за того, что в расследовании смерти группы Дятлова нашлось много неясных моментов, история обросла массой гипотез и мистических историй.

P.S.: Позднее выяснилось, что пропавшая туристическая группа нашлась в Екатеринбурге. В Москву они будут добираться самолётом, сообщили в региональном главке МЧС.