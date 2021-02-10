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10февраля
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сегодня, 15:29 4

СМИ: на перевале Дятлова пропала ещё одна группа туристов

СМИ: на перевале Дятлова пропала ещё одна группа туристов
Фото: pixabay.com

В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что группа московских туристов не вернулась с похода на перевал Дятлова. Представители группы не выходят на связь несколько часов.

— Они должны были уехать на поезде сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет, – сообщил журналистам E1.RU собеседник из силового ведомства.

По словам этого местного жителя, группа приехала в туристическую поездку на перевал, чтобы почтить память знаменитой тургруппы.

Важно отметить, что в главном управлении МЧС России по Свердловской области заявили о том, что у них информации о пропавших московских туристах нет.

— В данный момент на перевале Дятлова зарегистрированы три туристические группы. Все они находятся на связи. Информации об исчезновении тургруппы не поступало, — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что в походы на этот перевал отправляются и незарегистрированные группы, и, возможно, группа из Москвы оказалась одной из них.

Напомним, в феврале 1959 года на перевале на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905 пропала группа Игоря Дятлова. Из-за того, что группа заранее не обозначила свой маршрут, поиски туристов затянулись до мая этого же года. Все члены команды были найдены мёртвыми. По официальной версии, группа погибла в результате несчастного случая, вызванного стихийной силой. Из-за того, что в расследовании смерти группы Дятлова нашлось много неясных моментов, история обросла массой гипотез и мистических историй.

P.S.: Позднее выяснилось, что пропавшая туристическая группа нашлась в Екатеринбурге. В Москву они будут добираться самолётом, сообщили в региональном главке МЧС.

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#происшествия #туризм

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Комментарии
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  • НЮ

    НЮ
    3 часа назад

    Позднее выяснилось, что пропавшая туристическая группа нашлась в Екатеринбурге... Что за название статьи??

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Кликбейтные заголовки уровня низкопробной желтухи, докатились.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Есть давняя книга: "Перевал Дятлова. Загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и АТОМНЫЙ ШПИОНАЖ на Советском Урале". Автор книги шифруется. Не выдаёт себя. У него много книг. Имеет доступ к архивам уголовных дел. Много редких фото. А вы думаете, что Становой хребет на севере Амурии хранит меньше тайн, чем Урал?

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    Алексей Ракитин" - литературный псевдоним коллектива авторов, пишущих в жанрах исторического детектива, криминального детектива, боевой фантастики и документальной литературы. Руководитель коллектива - Алексей Иванович - живет в Санкт-Петербурге.иногда у себя на сайте такую чушь публикуют

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