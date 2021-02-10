Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:44 2

Василий Орлов: «Для детских поликлиник Приамурья дизайн должны разрабатывать специалисты»

Василий Орлов: «Для детских поликлиник Приамурья дизайн должны разрабатывать специалисты»
Фото: amurobl.ru

В Приамурье идёт капремонт детских поликлиник. По поручению губернатора Василия Орлова дизайном медучреждений займутся специалисты, сообщает пресс-служба Амурской области.

— Все детские поликлиники будут устроены по «бережливому» принципу, что позволит избавиться от очередей в регистратуре. Учреждения оборудуют современными инженерными системами, а процесс их работы — автоматизируют. Такой подход разработан профильными специалистами для оперативного оказания современной качественной медицинской помощи в комфортных условиях. Однако, когда речь идёт о детских учреждениях, нельзя забывать и об оформлении. Оно должно быть веселым и интересным. Сейчас дизайн не всегда продуман, и такими вопросами лучше заниматься специалистам. Тем более что ремонтировать детские поликлиники мы будем и в дальнейшем. Разработать проект для каждого медучреждения могут специалисты Центра развития территорий, – сказал губернатор Василий Орлов.

Около 100 миллионов рублей в прошлом году направили на ремонты и переоснащение детских поликлиник области. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» 78 единиц нового оборудования установили и закупили в семь детских медицинских учреждений области.

Благовещенская поликлиника № 1 и медучреждение Тынды капремонт уже завершили. В Константиновке, Райчихинске и благовещенской поликлинике № 3 работы продолжаются, в Зее – начнутся на днях.

— Ремонт детской поликлиники № 3 подрядчик обязан завершить в июне текущего года. На данный момент все работы идут по графику, материалы поставляются своевременно, недостатка рабочей силы не отмечается. Контроль работами ведется в круглосуточном режиме, в том числе посредством видеокамер. Их на объекте установлено десять, – рассказал министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков.

Напомним, что в Амурской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» разработаны семь региональных проектов, на реализацию которых в прошлом году направили 2,15 миллиарда рублей.

Просмотров всего: 301

#губернатор #дети #медицина

распечатать


Власть

Василий Орлов «В июле жители Благовещенска и гости города смогут прогуляться по новому участку набережной Амура»
Общество

Новое оборудование стоимостью 96 миллионов рублей закупят для больниц Приамурья
Коронавирус 1

В Амурской области выявили 49 новых случаев COVID-19
В России и мире

Жительница Украины тайно родила ребёнка и спрятала его в морозилке
Комментарии
Показать все (2)
  • Россия для грустных

    Россия для грустных
    2 часа назад

    А с каких пор у нас в области ввели монополию для "Центра" относительно остальных дизайнерских контор, товарищ губернатор не подскажет? Почему именно контора "Толстая Пэтя и Ко" занимается всей дизайнерской подготовкой, других штоле нету?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Россия для грустных, вопрос же риторический. Потому что со своих легче деньги выводить

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь