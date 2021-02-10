Василий Орлов: «Для детских поликлиник Приамурья дизайн должны разрабатывать специалисты»

В Приамурье идёт капремонт детских поликлиник. По поручению губернатора Василия Орлова дизайном медучреждений займутся специалисты, сообщает пресс-служба Амурской области.

— Все детские поликлиники будут устроены по «бережливому» принципу, что позволит избавиться от очередей в регистратуре. Учреждения оборудуют современными инженерными системами, а процесс их работы — автоматизируют. Такой подход разработан профильными специалистами для оперативного оказания современной качественной медицинской помощи в комфортных условиях. Однако, когда речь идёт о детских учреждениях, нельзя забывать и об оформлении. Оно должно быть веселым и интересным. Сейчас дизайн не всегда продуман, и такими вопросами лучше заниматься специалистам. Тем более что ремонтировать детские поликлиники мы будем и в дальнейшем. Разработать проект для каждого медучреждения могут специалисты Центра развития территорий, – сказал губернатор Василий Орлов.

Около 100 миллионов рублей в прошлом году направили на ремонты и переоснащение детских поликлиник области. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» 78 единиц нового оборудования установили и закупили в семь детских медицинских учреждений области.

Благовещенская поликлиника № 1 и медучреждение Тынды капремонт уже завершили. В Константиновке, Райчихинске и благовещенской поликлинике № 3 работы продолжаются, в Зее – начнутся на днях.

— Ремонт детской поликлиники № 3 подрядчик обязан завершить в июне текущего года. На данный момент все работы идут по графику, материалы поставляются своевременно, недостатка рабочей силы не отмечается. Контроль работами ведется в круглосуточном режиме, в том числе посредством видеокамер. Их на объекте установлено десять, – рассказал министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков.

Напомним, что в Амурской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» разработаны семь региональных проектов, на реализацию которых в прошлом году направили 2,15 миллиарда рублей.