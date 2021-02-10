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10февраля
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сегодня, 15:55 0

В Приморье водитель снегоуборщика ударил ребёнка по голове ковшом машины

В Приморье водитель снегоуборщика ударил ребёнка по голове ковшом машины
Фото: pixabay.com

В Уссурийске снегоуборщик задел 12-летнего мальчика ковшом по голове. У мужчины даже не было прав на управление спецтехникой. Он обвинил в происшествии ребенка и скрылся. Мама мальчика отвезла сына в травмпункт.

— Мужчина сдавал назад на погрузчике при уборке снега и случайно задел ковшом по голове 12-летнего мальчика на тротуаре. Водитель выругался на ребёнка и скрылся, не оказав помощи, – сообщает управление МВД по Приморскому краю.

По словам матери мальчика, у ребёнка шла кровь, ему помогла только продавщица ларька. Затем пострадавший с матерью обратились в травмпункт. Полиция задержала водителя снегоуборщика. Мужчина утверждал, что виноват ребёнок, но инцидент засняла камера видеонаблюдения.

Полиция установила, что у водителя нет прав на управление спецтехникой. За это его оштрафовали на шесть тысяч рублей и лишили права водить автомобили на год за то, что он покинул место происшествия. По факту ДТП с участием несовершеннолетнего следствие продолжается.

Напомним, что в прошлом апреле пьяный мужчина угнал фронтальный погрузчик и катался на нём по полям. К счастью, в инциденте никто не пострадал. А вот в прошлый четверг, 4 февраля, в аварии в Благовещенске пострадал ребёнок.

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#дети #дороги #происшествия

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