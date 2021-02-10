Благовещенец прокатил инспектора ГИБДД на двери автомобиля

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела 37-летнего мужчины, совершившего преступление в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба регионального управления СК по Амурской области.

В декабре 2016 года виновный был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы за пьяное вождение. Во время разбирательства обвиняемый оттолкнул одного инспектора, сел в автомобиль и начал ехать. В это время полицейский схватил через открытое окно руль автомобиля, а второй рукой держал водителя за одежду. Но пьяный мужчина набрал скорость 40 километров в час и оттолкнул инспектора. Сотрудник полиции упал на землю и получил травмы.

На мужчину завели уголовное дело, после чего он уехал из страны и скрывался в течение трёх лет. В апреле 2020 года обвиняемого взяли под стражу за рубежом и отправили в РФ.

Также известно, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, разбойные нападения в составе организованной группы, грабеж, вымогательство.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.