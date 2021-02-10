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сегодня, 15:08 7

Благовещенец прокатил инспектора ГИБДД на двери автомобиля

Благовещенец прокатил инспектора ГИБДД на двери автомобиля
Фото: pixabay.com

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела 37-летнего мужчины, совершившего преступление в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба регионального управления СК по Амурской области.

В декабре 2016 года виновный был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы за пьяное вождение. Во время разбирательства обвиняемый оттолкнул одного инспектора, сел в автомобиль и начал ехать. В это время полицейский схватил через открытое окно руль автомобиля, а второй рукой держал водителя за одежду. Но пьяный мужчина набрал скорость 40 километров в час и оттолкнул инспектора. Сотрудник полиции упал на землю и получил травмы.

На мужчину завели уголовное дело, после чего он уехал из страны и скрывался в течение трёх лет. В апреле 2020 года обвиняемого взяли под стражу за рубежом и отправили в РФ.

Также известно, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, разбойные нападения в составе организованной группы, грабеж, вымогательство.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    3 часа назад

    Какие нежные сотрудники органов, то стаканчиком одноразовым в них кинут то вот это

  • sms-ка

    sms-ка
    3 часа назад

    Сотрудники может и нежные, но они выполняют свою работу, что бы пьяные уроды не убивали Ваших детей, родных и близких.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    3 часа назад

    А вот это Вы верно сейчас ему влупили

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    3 часа назад

    напомнило с анекдотфильм: "Бабка номер видела?? Такого номера я еще в жизни не видела!"

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    3 часа назад

    Кто и кому влупил? работу они выполняют кто бы спорил да и работу можно по разному выполнять. а вы видимо не пересекались с сотрудниками силовых структур коли у вас такое позитивное к ним отношение

  • sms-ка

    sms-ка
    2 часа назад

    Пересекалась, и имею самое непосредственное отношение. А мужчина, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, разбойные нападения в составе организованной группы, грабеж, вымогательство - белый и пушистый. Он исчезнет - родина ничего не потеряет.

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    1 час назад

    так таким мужчиной можете стать и вы, всего то нужно против власти чтото говорить и вам ещё не то нарисуют

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