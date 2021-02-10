Повара Амурской областной детской больницы поделились рецептом легендарной творожной запеканки

Итак, записывайте. Для приготовления творожной запеканки перетрите творог. Отдельно заварите в горячей воде манную крупу (10 миллилитров воды на порцию). Протертый творог смешайте с охлаждённой манной крупой, яйцами, сахаром и солью. Подготовленную массу нужно выложить слоем в 3-4 сантиметра на смазанный жиром и посыпанный мукой противень или форму. Творожную массу нужно разровнять, смазать сметаной и отправить в духовку на 20-30 минут до образования румяной корочки. Полить при подаче сметаной или сладким соусом.

Рецепт соуса: слегка пассеруйте муку без масла, охладите, смешайте с маслом, потом добавьте сметану, предварительно доведённую до кипения. Размешайте все это, добавьте сахар и поварите 3-5 минут.

Кулинары медучреждения открыли тайну ещё одного блюда, которое активно обсуждалась в благовещенских пабликах, – это тушёная морковь.

Морковь очистите и нарежьте мелкими дольками или кубиками, потом припустите в небольшом количестве воды до полуготовности. После этого добавьте молоко, сливочное масло, а потом тушите до готовности на слабом огне 7-10 минут. Солить блюдо не нужно.

Приготовить тушёную морковь можно и с яблоками. В этом случае морковь также нужно порезать ломтиками, добавить воду (20-30 % к массе моркови), сливочное масло и тушить до полуготовности, обязательно помешивая. После этого к моркови добавьте очищенные от кожи и семян и нарезанные дольками яблоки, сахар и соль. Все это перемешайте и тушите до готовности.

Приятного аппетита и будьте здоровы!

Кстати, недавно у родителей детского сада в Благовещенске вопрос вызвало блюдо «тефтели из минтая с творогом» в детском меню. О том, почему кормить детей таким блюдом можно и даже нужно, нам рассказали диетологи.