В Магадане ураганный ветер повредил крыши домов и автомобили

В среду, 10 февраля, в Магадане ураганный ветер сорвал кровли с жилых домов и повредил автомобили. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Ученикам 1-8 классов разрешили не идти в школу.

— В разных точках областного центра повреждены строительные конструкции и рекламные щиты. По улицам разнесло крупный мусор. Пешеходам и водителям нужно быть осторожными при передвижении по городу, так как порывы ветра достигают 30 метров в секунду, – сообщает пресс-служба администрации Магадана.

По сообщениям очевидцев, ветер срывает крыши зданий и мешает пешеходам, заставляя их цепляться за столбы. На одной из улиц ветер обрушил с крыши дома строительные материалы прямо на припаркованные внизу автомобили. Стихия даже сорвала обшивку со стелы на въезде в город.

В администрации уточнили, что все службы находятся в режиме повышенной готовности.

Напомним, что на Чукотке из-за ураганного ветра и сильного снега объявляли штормовое предупреждение на 2 и 3 февраля.