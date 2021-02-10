В 2021 году в Благовещенске отремонтируют участок улицы Ленина от Шевченко до Мухина

Масштабные ремонтные работы улицы Ленина продолжатся в 2021 году. В планах ремонт участка от улицы Шевченко до улицы Мухина протяжённостью 1,3 километра.

Работы будут вести поэтапно, в течение двух лет. Аукционные процедуры уже начались. Как сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев, средства на ремонт выделят из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В первую очередь отремонтируют сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также ливневые канализации. Эти работы пройдут в рамках программы модернизации ЖКХ. Следующим этапом уже по нацпроекту отремонтируют дорогу и тротуары, проведут благоустройство.

В 2022 году ремонт главной улицы города продолжится на участке в 700 метров от Театральной до Мухина.

— Таким образом, за три дорожных кампании приведем в порядок самую востребованную часть главной магистрали города – от Театральной до Мухина – это 3 километра дороги на протяжении 12 кварталов города, – написал Олег Имамеев в своём телеграм-канале.