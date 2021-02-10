В четверг в Приамурье метель: прогноз погоды на 11 февраля

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Днём облачно, местами снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура на севере -9°С...-14°С, местами -15°С...-20°С, на юге -3°С...-8°С.

В Белогорске ясно, без осадков. Температура днём -3°С...-7°С, ночью до -6°С, возможен снег. Ветер юго-восточный, 5-9 метров в секунду.

В Завитинске ясно, без осадков. Температура днём -5°С...-8°С, ночью -7°С…-10°С. Ветер юго-восточный, 4-10 метров в секунду.

В Райчихинске солнечно, без осадков. Температура днём -4°С...-9°С, ночью -7°С…-10°С. Ветер восточный, юго-восточный, 4-10 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -3°С…-8°С, днём до -12°С. Ветер восточный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

В Свободном пасмурно, без осадков.. Температура днём -7°С…-11°С, ночью -8°С …-12°С. Ветер восточный, юго-восточный, 3-6 метров в секунду.

В Шимановске пасмурно, без осадков. Температура днём -6°С…-9°С, ночью -8°С …-12°С. Ветер восточный, юго-восточный, 4-10 метров в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Температура днём -8°С…-11°С, ночью -11…-15°С. Ветер восточный, юго-восточный, 3-9 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно, возможен снег. Температура воздуха днём -8°С…-10°С, ночью -11°С…-13°С. Ветер восточный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, снег. Днём температура до -11°С, ночью -8°С…-12°С. Ветер восточный, северо-восточный, 3-7 метров в секунду, сообщает портал gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью южный 2-7 метров в секунду, днём юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -15°С...-17°С, днём -3°С...-5°С.