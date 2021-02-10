Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:02 0

В четверг в Приамурье метель: прогноз погоды на 11 февраля

В четверг в Приамурье метель: прогноз погоды на 11 февраля
Фото: pixabay.com

По прогнозам специалистов Амурского гидрометцентра, ночью в Приамурье переменная облачность, в отдельных районах севера региона обещают снег. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура -16°С...-21°С, по востоку около -30°С.

Днём облачно, местами снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура на севере -9°С...-14°С, местами -15°С...-20°С, на юге -3°С...-8°С.

В Белогорске ясно, без осадков. Температура днём -3°С...-7°С, ночью до -6°С, возможен снег. Ветер юго-восточный, 5-9 метров в секунду.

В Завитинске ясно, без осадков. Температура днём -5°С...-8°С, ночью -7°С…-10°С. Ветер юго-восточный, 4-10 метров в секунду.

В Райчихинске солнечно, без осадков. Температура днём -4°С...-9°С, ночью -7°С…-10°С. Ветер восточный, юго-восточный, 4-10 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -3°С…-8°С, днём до -12°С. Ветер восточный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

В Свободном пасмурно, без осадков.. Температура днём -7°С…-11°С, ночью -8°С …-12°С. Ветер восточный, юго-восточный, 3-6 метров в секунду.

В Шимановске пасмурно, без осадков. Температура днём -6°С…-9°С, ночью -8°С …-12°С. Ветер восточный, юго-восточный, 4-10 метров в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Температура днём -8°С…-11°С, ночью -11…-15°С. Ветер восточный, юго-восточный, 3-9 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно, возможен снег. Температура воздуха днём -8°С…-10°С, ночью -11°С…-13°С. Ветер восточный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, снег. Днём температура до -11°С, ночью -8°С…-12°С. Ветер восточный, северо-восточный, 3-7 метров в секунду, сообщает портал gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью южный 2-7 метров в секунду, днём юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -15°С...-17°С, днём -3°С...-5°С.

Просмотров всего: 132

#погода

распечатать


Общество 2

В Приамурье объявили о резкой смене погоды
Общество

В среду без осадков и тепло: прогноз погоды в Приамурье на 10 февраля
Общество

Завтра в Приамурье пасмурно и без осадков: прогноз погоды на 9 февраля
Общество

В Благовещенске днём почти весна: прогноз погоды в Приамурье на 8 февраля
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь