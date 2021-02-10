Агата Муцениеце раскритиковала шоу Максима Галкина «Лучше всех»

У Агаты Муцениеце двое детей — четырехлетняя Мия и восьмилетний Тимофей.

В эфире своего шоу МамBook Агата призналась, что не любит передачи с участием талантливых детей. Она считает неправильным, когда других детей начинают сравнивать с участниками этих шоу и ставить их в пример.

В качестве примера Муцениеце привела программу Максима Галкина «Лучше всех!». Агата считает, что шоу развивает комплекс неполноценности у тех детей, которые не обладают ярко выраженными талантами.

Приглашённый психолог Ирина Млодик согласилась с ней. Она отметила, что сейчас существует тенденция, когда родители эксплуатируют таланты своих детей.

Млодик объяснила, что все дети развиваются в своё время. У некоторых их способности и таланты видны сразу, у других они могут раскрыться позже. А когда родители слишком нагружают талантливых малышей, то этим лишают их детства.