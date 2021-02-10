Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:35 0

Агата Муцениеце раскритиковала шоу Максима Галкина «Лучше всех»

Агата Муцениеце раскритиковала шоу Максима Галкина «Лучше всех»
Фото: shraibikus.com

В YouTube-шоу Агаты Муцениеце МамBook обсуждают важные вопросы воспитания детей. Недавно Агата обрушилась с критикой на детское шоу Максима Галкина «Лучше всех». Она считает, что такие передачи развивают комплекс неполноценности у детей, пишет Popcornnews.

У Агаты Муцениеце двое детей — четырехлетняя Мия и восьмилетний Тимофей.

В эфире своего шоу МамBook Агата призналась, что не любит передачи с участием талантливых детей. Она считает неправильным, когда других детей начинают сравнивать с участниками этих шоу и ставить их в пример.

В качестве примера Муцениеце привела программу Максима Галкина «Лучше всех!». Агата считает, что шоу развивает комплекс неполноценности у тех детей, которые не обладают ярко выраженными талантами.

Приглашённый психолог Ирина Млодик согласилась с ней. Она отметила, что сейчас существует тенденция, когда родители эксплуатируют таланты своих детей.

Млодик объяснила, что все дети развиваются в своё время. У некоторых их способности и таланты видны сразу, у других они могут раскрыться позже. А когда родители слишком нагружают талантливых малышей, то этим лишают их детства.

Просмотров всего: 88

#интернет #СМИ #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 1

Друзья бывшего солиста «Иванушек» устроили скандал из-за его наследства

В России и мире

Молодая жена Александра Цекало привела в восторг поклонников снимком с глубоким декольте

В России и мире

Юлия Савичева призналась, что её вынудили уйти от продюсера Максима Фадеева
Общество

Выбор читателей за 9 февраля
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь