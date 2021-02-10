Агата Муцениеце раскритиковала шоу Максима Галкина «Лучше всех»
В YouTube-шоу Агаты Муцениеце МамBook обсуждают важные вопросы воспитания детей. Недавно Агата обрушилась с критикой на детское шоу Максима Галкина «Лучше всех». Она считает, что такие передачи развивают комплекс неполноценности у детей, пишет Popcornnews.
У Агаты Муцениеце двое детей — четырехлетняя Мия и восьмилетний Тимофей.
В эфире своего шоу МамBook Агата призналась, что не любит передачи с участием талантливых детей. Она считает неправильным, когда других детей начинают сравнивать с участниками этих шоу и ставить их в пример.
В качестве примера Муцениеце привела программу Максима Галкина «Лучше всех!». Агата считает, что шоу развивает комплекс неполноценности у тех детей, которые не обладают ярко выраженными талантами.
Приглашённый психолог Ирина Млодик согласилась с ней. Она отметила, что сейчас существует тенденция, когда родители эксплуатируют таланты своих детей.
Млодик объяснила, что все дети развиваются в своё время. У некоторых их способности и таланты видны сразу, у других они могут раскрыться позже. А когда родители слишком нагружают талантливых малышей, то этим лишают их детства.
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