Новый закон от Госдумы: дети-безбилетники на мороз не пойдут

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Во втором чтении Госдума приняла поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. В случае, если правительство одобрит законопроект, водителям автобусов будет нельзя высаживать безбилетных детей из городских автобусов и трамваев, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

— Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребёнка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии. Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей, – подчеркнул Вячеслав Володин, председатель Государственной думы.

В законопроекте прописано, что новая норма будет распространяться на детей до 16 лет.

Кроме того, если ребенок-безбилетник едет в сопровождении взрослого, то в случае отказа оплатить проезд их обоих необходимо высадить на ближайшей остановке.

Напомним, что в последние месяцы произошло несколько случаев, когда несовершеннолетних выгоняли на мороз. Так, в Приморском крае перед Новым годом кондуктор высадила двух маленьких девочек из общественного транспорта. Им не хватило денег на оплату проезда. Другой громкий случай произошёл в Благовещенске. Водитель автобуса забрал банковскую карту у подростка, так как оплата почему-то не прошла. 31 января на Сахалине без объяснения причин водитель маршрутки силой высадил ребёнка. Свою проверку в связи с этим инцидентом начала местная прокуратура.