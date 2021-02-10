Друзья бывшего солиста «Иванушек» устроили скандал из-за его наследства
Певец Олег Яковлев умер в 2017 году от остановки сердца. Но его друзья до сих пор продолжают делить его наследство. На днях они устроили скандал на шоу Андрея Малахова, пишет «Комсомольская правда».
На кону стоит квартира певца в Москве за несколько миллионов рублей. Яковлев оставил своё имущество университетскому другу Роману Радову. Именно он указан в завещании исполнителя. Но Радов уже больше трёх лет не может попасть в квартиру.
Всё дело в том, что подруга певца Александра Куцевол сразу после смерти Олега объявила себя его женой и наследницей. По её утверждениям, они с Яковлевым узаконили отношения в Сербии.
В 2020 году представители Романа Радова вскрывали квартиру певца и поменяли в ней замки. Но Куцевол до сих пор пытается оспорить завещание и отвоевать недвижимость. Женщина доказывает, что состояла в отношениях с Олегом Яковлевым, хотя они не были расписаны.
Андрей Малахов отметил, что после смерти артиста его недвижимость в Черногории оказалась переписана на Куцевол.
Также ведущий показал видео с Яковлевым, записанное за десять дней до его смерти, обратив внимание на жёлтый цвет лица и склеры музыканта. Малахов пристыдил друзей Олега то, что никто из них не обращал внимание на болеющего певца, а сейчас все делят его недвижимость.
Олег Яковлев был госпитализирован в июне 2017 года в тяжёлом состоянии. Исполнитель попал в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени. 29 июня 47-летний артист умер. Причиной смерти стала остановка сердца. Стало известно, что Яковлев давно болел, но не хотел лечиться.
Просмотров всего: 303