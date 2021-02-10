Друзья бывшего солиста «Иванушек» устроили скандал из-за его наследства

На кону стоит квартира певца в Москве за несколько миллионов рублей. Яковлев оставил своё имущество университетскому другу Роману Радову. Именно он указан в завещании исполнителя. Но Радов уже больше трёх лет не может попасть в квартиру.

Всё дело в том, что подруга певца Александра Куцевол сразу после смерти Олега объявила себя его женой и наследницей. По её утверждениям, они с Яковлевым узаконили отношения в Сербии.

В 2020 году представители Романа Радова вскрывали квартиру певца и поменяли в ней замки. Но Куцевол до сих пор пытается оспорить завещание и отвоевать недвижимость. Женщина доказывает, что состояла в отношениях с Олегом Яковлевым, хотя они не были расписаны.

Андрей Малахов отметил, что после смерти артиста его недвижимость в Черногории оказалась переписана на Куцевол.

Также ведущий показал видео с Яковлевым, записанное за десять дней до его смерти, обратив внимание на жёлтый цвет лица и склеры музыканта. Малахов пристыдил друзей Олега то, что никто из них не обращал внимание на болеющего певца, а сейчас все делят его недвижимость.

Олег Яковлев был госпитализирован в июне 2017 года в тяжёлом состоянии. Исполнитель попал в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени. 29 июня 47-летний артист умер. Причиной смерти стала остановка сердца. Стало известно, что Яковлев давно болел, но не хотел лечиться.