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10февраля
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сегодня, 12:40 5

В новом сквере в микрорайоне Благовещенска вандалы сломали светильники и лавочки

В новом сквере в микрорайоне Благовещенска вандалы сломали светильники и лавочки
Фото: @blagoveshchensk.rf

В микрорайоне на территории нового сквера у филиала ОКЦ неизвестные повредили светильники и лавочки.

Вандалы сломали три светильника с лампами накаливания, в трёх светильниках выкручены лампочки, у трёх лавочек повреждены козырьки и сидения.

Администрация Благовещенска готовит обращение в полицию с просьбой установить виновных лиц и привлечь их к ответственности. Ущерб в мэрии оценили в сумму более 80 тысяч рублей.

Общественная территория в микрорайоне была благоустроена в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а также благодаря внебюджетным источникам финансирования. Благоустройство территории завершилось позже срока. Уложиться в план подрядчику помешала плохая погода в городе и неорганизованность.

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Комментарии
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  • Вишня

    Вишня
    1 час назад

    Предлагаю ввести наказание - РУЧЕНЬКИ ОТОРВАТЬ!

  • vk_Александр Колядин

    vk_Александр Колядин
    54 минуты назад

    Штраф в размере ущерба, если денег нет, пусть отрабатывают на зоне, зато другие будут знать какое жесткое наказание за такие деяния их будет ждать

  • vk_Александр Колядин

    vk_Александр Колядин
    51 минута назад

    Поймали трижды с похожим нарушением - три года тюрьмы в общем режиме, думаю и считаю, что вандалы от воров ничем не отличаются

  • Россия для грустных

    Россия для грустных
    39 минут назад

    О !!! Саша Колядин вылез.

    Это который был мэром Благовещенска?

    При котором с АКС был договор подписан, да?

    Которого все жители города теперь должны проклинать...

    Ахахаха ... енто неожиданный поворот. Саша кого то осуждает)))

    циркъ-юмора прям.

  • kidman

    kidman
    39 минут назад

    На удивление долго сквер держался...

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