В новом сквере в микрорайоне Благовещенска вандалы сломали светильники и лавочки

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В микрорайоне на территории нового сквера у филиала ОКЦ неизвестные повредили светильники и лавочки.

Вандалы сломали три светильника с лампами накаливания, в трёх светильниках выкручены лампочки, у трёх лавочек повреждены козырьки и сидения.

Администрация Благовещенска готовит обращение в полицию с просьбой установить виновных лиц и привлечь их к ответственности. Ущерб в мэрии оценили в сумму более 80 тысяч рублей.

Общественная территория в микрорайоне была благоустроена в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а также благодаря внебюджетным источникам финансирования. Благоустройство территории завершилось позже срока. Уложиться в план подрядчику помешала плохая погода в городе и неорганизованность.