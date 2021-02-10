В марте откроется авиасообщение между Благовещенском и Зеей

Фото: mintrans.amurobl.ru

Введена в эксплуатацию первая очередь реконструкции аэропорта города Зея. Первый прямой регулярный рейс между Благовещенском и Зеей запланирован на 1 марта, его выполнит авиакомпания «СиЛА» - «Сибирская Легкая Авиация», сообщает региональный минтранс.

Самолёт будет летать два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Пока согласована программа полетов на март.

— По поручению губернатора Василия Орлова мы начали субсидировать из областного бюджета внутрирегиональную авиацию. На маршрут из Благовещенска в Тынду перевозчик «СиЛА» зашел в осенне-зимний период, а это не самый активный авиационный сезон, но мы видим востребованность у амурчан, хорошую заполняемость самолетов. Компания выразила желание продолжить выполнять полеты в Тынду и в летнюю навигацию. Отмечу, что перевозчик использует на маршрутах многоцелевые двухмоторные самолёты для внутренних воздушных линий Let L 410, рассчитанные на перевозку 17 пассажиров, а также лайнеры Ан-28 с посадочными местами на 15 пассажиров. Это эффективный вариант для авиаперевозок по области, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Полёты по социально-значимым маршрутам в отдаленные населенные пункты региона будут субсидироваться из областного бюджета.

Стоимость билета для пассажиров рейса Благовещенск – Тында не превышает 3708 рублей. Билет на новый маршрут Зея – Благовещенск будет стоить от 2 741 рубля.

Всего по проекту предусмотрено два этапа строительства и реконструкции. Уже закончился первый этап: прошла реконструкция взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек, объектов электроснабжения, очистных сооружений, патрульной автодороги и ограждения аэродрома. На втором этапе закончат работы по перрону, складу ГСМ и хозяйственным зданиям аэропорта.

Вторую очередь реконструкции планируется сдать к июлю 2021 года.