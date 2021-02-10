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сегодня, 13:38 1

В марте откроется авиасообщение между Благовещенском и Зеей

В марте откроется авиасообщение между Благовещенском и Зеей
Фото: mintrans.amurobl.ru

Введена в эксплуатацию первая очередь реконструкции аэропорта города Зея. Первый прямой регулярный рейс между Благовещенском и Зеей запланирован на 1 марта, его выполнит авиакомпания «СиЛА» - «Сибирская Легкая Авиация», сообщает региональный минтранс.

Самолёт будет летать два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Пока согласована программа полетов на март.

— По поручению губернатора Василия Орлова мы начали субсидировать из областного бюджета внутрирегиональную авиацию. На маршрут из Благовещенска в Тынду перевозчик «СиЛА» зашел в осенне-зимний период, а это не самый активный авиационный сезон, но мы видим востребованность у амурчан, хорошую заполняемость самолетов. Компания выразила желание продолжить выполнять полеты в Тынду и в летнюю навигацию. Отмечу, что перевозчик использует на маршрутах многоцелевые двухмоторные самолёты для внутренних воздушных линий Let L 410, рассчитанные на перевозку 17 пассажиров, а также лайнеры Ан-28 с посадочными местами на 15 пассажиров. Это эффективный вариант для авиаперевозок по области, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Полёты по социально-значимым маршрутам в отдаленные населенные пункты региона будут субсидироваться из областного бюджета.

Стоимость билета для пассажиров рейса Благовещенск – Тында не превышает 3708 рублей. Билет на новый маршрут Зея – Благовещенск будет стоить от 2 741 рубля.

Всего по проекту предусмотрено два этапа строительства и реконструкции. Уже закончился первый этап: прошла реконструкция взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек, объектов электроснабжения, очистных сооружений, патрульной автодороги и ограждения аэродрома. На втором этапе закончат работы по перрону, складу ГСМ и хозяйственным зданиям аэропорта.

Вторую очередь реконструкции планируется сдать к июлю 2021 года.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    19 минут назад

    Ого, за 3 т.р. в Зею?! не верю, либо жду подвоха в миллионе справок, что именно ты можешь полететь, ну либо еще какие препоны, вроде возраста, блата...

    Сделали бы рейс суббота утро туда, воскресенье вечер обратно, цены бы не было этому самолетику!!! мечты....

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