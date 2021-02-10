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сегодня, 13:06 8

Правительство РФ: в регионах нужно создать больше рынков

Правительство РФ: в регионах нужно создать больше рынков
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин отдал распоряжение региональным властям содействовать созданию рынков и ярмарок, сообщает пресс-служба правительства России.

— Ограничения, введённые из-за коронавируса, постепенно отменяются. Необходимо создать максимально благоприятный режим для тех, кто продаёт продукты питания со своего огорода или из фермерского хозяйства. Выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров. Такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям – приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома, – заявил Мишустин.

Властям регионов России рекомендовали помочь населению в создании розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах, а именно: продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов и выделять удобные торговые места, сделать эти площадки доступными для населения и увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов.

По замыслу правительства РФ, лучшие места должны получать те, кто продает продукты питания собственного производства.

Напомним, власти Благовещенска уже начали эту работу. В марте на улице Ленина, 77 откроется новый фермерский рынок. На рынке будут реализовывать продукцию амурских производителей: мясо, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и другие товары.

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#российская власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    денег у народа нет-зачем все эти рынки-зарплаты поднимите

  • ой стыдно

    ой стыдно
    1 час назад

    Натравить на эти рынки свои силовые и надзорные органы бабушек щтрафовать.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Кроненберг, ты в экономике хоть чуть-чуть смыслишь?

    Если нет (а оно похоже на то), то возьми платные уроки у местного сэнсея "политэкономики".

    Хотя, да, соглашусь частично - куда уж больше в Благе рынки делать!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    я понимаю когда поднимают зарплаты-а так это новое место для перекупщиков

  • Россия для грустных

    Россия для грустных
    1 час назад

    чёб крон не смыслил .. ему каждый день как троллю по 500 рублей платят за дебильные комменты, вот он и сторается.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    43 минуты назад

    пф-а кто платит то?

  • OT

    OT
    42 минуты назад

    если денег нет у населения и населения-то нет, то понятно, что эти места займут черный нал

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    20 минут назад

    Кроненберг

    52 минуты назад



    "я понимаю когда поднимают зарплаты"

    Ещё раз напишу - ты не понимаешь!

    Поднятие зарплат потянет за собой инфляцию!

    Пока бомжи не начнут дохнуть от голода из-за пустых помоек, зарплаты поднимать нельзя!

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