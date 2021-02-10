Правительство РФ: в регионах нужно создать больше рынков

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отдал распоряжение региональным властям содействовать созданию рынков и ярмарок, сообщает пресс-служба правительства России.

— Ограничения, введённые из-за коронавируса, постепенно отменяются. Необходимо создать максимально благоприятный режим для тех, кто продаёт продукты питания со своего огорода или из фермерского хозяйства. Выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров. Такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям – приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома, – заявил Мишустин.

Властям регионов России рекомендовали помочь населению в создании розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах, а именно: продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов и выделять удобные торговые места, сделать эти площадки доступными для населения и увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов.

По замыслу правительства РФ, лучшие места должны получать те, кто продает продукты питания собственного производства.

Напомним, власти Благовещенска уже начали эту работу. В марте на улице Ленина, 77 откроется новый фермерский рынок. На рынке будут реализовывать продукцию амурских производителей: мясо, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и другие товары.