Два отделения Амурской областной детской клинической больницы закрыли на карантин

Два отделения АОДКБ закрыты на карантин с 10 до 19 февраля. Пациентов, которые были записаны на плановую госпитализацию, в этот период принять не смогут.

До 19 февраля не будут принимать на плановую госпитализацию психоневрологическое и нефрологическое отделения детской больницы. Первое закрыто на карантин по ОРВИ, второе – по коронавирусу.

В инстаграм-аккаунте больницы всех, кто записан на госпитализацию в этот период, просят связаться с отделениями и перенести запись. Контактные телефоны можно найти на сайте АОДКБ.