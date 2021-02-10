Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 0

Два отделения Амурской областной детской клинической больницы закрыли на карантин

Два отделения Амурской областной детской клинической больницы закрыли на карантин
Фото: pixabay.com

Два отделения АОДКБ закрыты на карантин с 10 до 19 февраля. Пациентов, которые были записаны на плановую госпитализацию, в этот период принять не смогут.

До 19 февраля не будут принимать на плановую госпитализацию психоневрологическое и нефрологическое отделения детской больницы. Первое закрыто на карантин по ОРВИ, второе – по коронавирусу.

В инстаграм-аккаунте больницы всех, кто записан на госпитализацию в этот период, просят связаться с отделениями и перенести запись. Контактные телефоны можно найти на сайте АОДКБ.

Просмотров всего: 848

#коронавирус #дети #медицина #помощь

распечатать


Экономика 4

Для спасения рыболовной отрасли на ДВ за два года создадут 14 перерабатывающих заводов
Общество

В Благовещенске для некоторых школьников составляют индивидуальное меню
Коронавирус

Роспотребнадзор зарегистрировал российский экспресс-тест на коронавирус
Экономика

Газпром открыл в школе Свободного кабинет информатики для детей с ограниченными возможностями
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь