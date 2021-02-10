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сегодня, 11:22 0

Молодая жена Александра Цекало привела в восторг поклонников снимком с глубоким декольте

Молодая жена Александра Цекало привела в восторг поклонников снимком с глубоким декольте
Фото: woman.ru

Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин поразила подписчиков фотографией в своем Instagram, на котором позирует в коротком платье с огромным декольте, сообщает радио «Комсомольская правда».

Александр Цекало сейчас живёт в США. Он уехал из России, чтобы быть рядом с любимой женой — художницей Дариной Эрвин.

Его 30-летняя супруга роскошно выглядит и часто показывает свою фигуру, выкладывая снимки на свою страницу в Instagram.

На днях Эрвин поделилась с подписчиками новым пикантным фото, на котором позирует в коротком пёстром платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает её большую грудь.

Поклонники засыпали девушку комплиментами и восторженными комментариями.

59-летний Цекало женат в четвёртый раз. Первый раз продюсер женился в 1980 году на певице Алёне Шиферман, но через несколько лет их брак распался.

Позже у Цекало был долгий роман с Лолитой Милявской, с которой они создали кабаре-дуэт «Академия». Артисты поженились в 1999 году, но расстались уже спустя несколько месяцев.

В 2008 году третьей женой Александра стала сестра Веры Брежневой Виктория Галушка. В браке у них родились двое детей.

Около трёх лет назад Цекало рассказал, что развёлся и встречается с художницей Дариной Эрвин. В 2019 году пара сыграла свадьбу в Беверли-Хиллз.

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#шоу-бизнес

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