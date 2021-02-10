Жителям частного сектора в Благовещенске нужно очистить территорию от мусора

В частном секторе Благовещенска проверяют нарушения правил благоустройства. Комиссия следит, чтобы около домов не было угля, дров, стройматериалов и мусора. Это не только портит облик города, но и может стать причиной пожара.

Проверка уже посетила частный сектор на улицах Павлика Морозова, Павленко и побывала в Железнодорожном переулке. Там выявили несколько нарушений, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска

— Складировать материалы около своего дома можно не более семи дней. В ходе рейдов мы фиксируем нарушения и оставляем уведомления о необходимости убрать участок. Через неделю выезжаем повторно. Если нарушение не ликвидировали, то мы оставляем извещение, вызываем для составления протокола. Если человек не приходит, то запрашиваем данные о собственнике и составляем протокол без него. Тогда жильцу придётся платить штраф от 600 до 5 000 рублей, – рассказала главный специалист административного отдела мэрии Светлана Щербина.

С начала года в Благовещенске к административной ответственности уже привлекли более 20 жителей частного сектора.

Напомним, что с начала года разводить огонь можно не ближе, чем в пяти метрах от построек и в несгораемых ёмкостях. В МЧС рекомендуют жарить шашлыки в надёжных мангалах, а мусор и траву жечь в бочках или контейнерах.