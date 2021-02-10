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10февраля
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сегодня, 12:35 5

Полпредство президента по ДФО переселяют на остров Русский

Полпредство президента по ДФО переселяют на остров Русский
Фото: znak.com

Полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе переезжает из Хабаровска на остров Русский во Владивостоке. При этом часть сотрудников ведомства уже работает на новом месте, пишет «Интерфакс».

— Переехать должно не только полпредство, переехать должны все органы федеральной исполнительной власти, у которых есть дальневосточные какие-то органы. Часть уже переехала. Та часть, которая не переехала, должна назвать сроки переезда. Они или обязаны переехать, или я обязан доложить главе государства, кто по каким-то причинам не хочет выполнять его указание с соответствующими последствиями, – рассказал вице-премьер правительства РФ – полпред президента на ДФО Юрий Трутнев.

После переезда аппарат полпредства ждёт кадровая реформа.

Напомним, 13 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о переносе центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. Он поручил руководителю администрации президента РФ провести необходимые организационно-штатные мероприятия. В частности, после присвоения Владивостоку статуса столицы ДФО в этот город из Хабаровска должны переехать полпредство и ряд других ведомств.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    миллиарды идут на содержание этой не нужной структуры

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Объясняется просто! Митингующих/недовольных гораздо легче не подпускать к госорганам на узком мосту: несколько БТРов Росгвардии - и готово! Боятся... С другой стороны - бежать некуда - только топиться или на яхты свои прыгать!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Как никогда согласен с Кроном! )

  • Россия для грустных

    Россия для грустных
    1 час назад

    прям все так испугались ... особливо в представительстве.

    приоритетная прямо цель.

    ещё скажите посольство Зимбабве надо вначале штурмануть, чёб бананами запастись ... или Кэшку )) рэвалюционеры недоделаные))

  • ой стыдно

    ой стыдно
    1 час назад

    Развели дормоедов, на стройках, в полях некому работать.

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