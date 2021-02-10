Полпредство президента по ДФО переселяют на остров Русский

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Полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе переезжает из Хабаровска на остров Русский во Владивостоке. При этом часть сотрудников ведомства уже работает на новом месте, пишет «Интерфакс».

— Переехать должно не только полпредство, переехать должны все органы федеральной исполнительной власти, у которых есть дальневосточные какие-то органы. Часть уже переехала. Та часть, которая не переехала, должна назвать сроки переезда. Они или обязаны переехать, или я обязан доложить главе государства, кто по каким-то причинам не хочет выполнять его указание с соответствующими последствиями, – рассказал вице-премьер правительства РФ – полпред президента на ДФО Юрий Трутнев.

После переезда аппарат полпредства ждёт кадровая реформа.

Напомним, 13 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о переносе центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. Он поручил руководителю администрации президента РФ провести необходимые организационно-штатные мероприятия. В частности, после присвоения Владивостоку статуса столицы ДФО в этот город из Хабаровска должны переехать полпредство и ряд других ведомств.