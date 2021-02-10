В Благовещенске неизвестных подозревают в поджоге автомобиля Lexus (видео)

В Благовещенске сгорел импортный автомобиль Lexus, причиной стал поджог, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Амурской области.

10 февраля в 03:04 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля на Игнатьевском шоссе. Горел автомобиль марки Lexus. К месту происшествия прибыли семь пожарных и две единицы техники, а также спасатели амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе трёх человек и одной единицы техники. В течение 3 минут огонь потушили.

Предположительно, причиной возгорания стал поджог. Пострадавших нет. Виновник устанавливается.

Видео предоставлено пабликом @kriminal.blg в Instagram.