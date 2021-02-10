Для спасения рыболовной отрасли на ДВ за два года создадут 14 перерабатывающих заводов

Фото: pixabay.com

Накануне вице-премьер правительства РФ, подпред президента в ДФО Юрий Трутнев побывал в Приморье. Вместе с региональными чиновниками он обсудил сложившуюся ситуацию с экспортом дальневосточной рыбы и меры по поддержке отечественных рыбопромышленников, сообщают в пресс-службе правительства России.

Трутнев отметил, что несмотря на действия, предпринятые правительством, открыть рынки Китая для дальневосточной рыбы пока не удалось. В связи с этим необходимо создавать экспортные связи с другими странами региона, а также развивать возможность переработки рыбы в стране, на Дальнем Востоке.

Напомним, Китай перестал принимать рыбу из России и закрыл порты Далянь и Циндао. Это произошло из-за того, что в одной из партий мороженой рыбы выявили возбудитель коронавирусной инфекции. Итогом стало то, что рыбы, добытой дальневосточниками, оказалось в стране слишком много – заводы не справляются с переработкой. Кроме того, существующих хранилищ для рыбы также недостаточно.

— В порту города Циндао производится выгрузка рыбопродукции только в рефконтейнерах. В порту города Далянь выгрузка не производится с 22 декабря прошлого года. В ожидании находятся пять российских судов с объёмом груза более 11 тысяч тонн, одно из которых прошло все предписанные китайскими властями процедуры в конце прошлого года. Ещё одно судно ушло из порта 7 февраля, не дождавшись разгрузки, – сообщили о текущем положении представители Росрыболовства.

Кроме того, малая часть российской рыбы поступает в КНР через корейский порт Пусан.

Для того чтобы китайская сторона быстрее открыла свои порты для российский судов, Россельхознадзор подготовил и передал документы китайской стороне о прохождении полного ветконтроля 105 кораблей и заводов. Китайская сторона ответа по поводу возможности приёмки дальневосточной рыбы не дала.

Росрыболовство совместно с поставщиками разрабатывает возможность поставки рыбопродукции с Дальнего Востока в другие регионы для последующей реализации. После поручения президента Владимира Путина ведется работа по строительству новых рыбоперерабатывающих заводов. Уже выделены квоты на постройку 14 заводов, девять из которых заработали на Камчатке, в Приморском крае и Сахалинской области.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил профильным министерствам разработать программу по увеличению объёма рыбоперерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке.

— Мы будем сокращать сроки экспертизы, выделять землю, формировать преференциальный режим – это всё будет предоставляться в максимально быстром режиме, чтобы через полтора – максимум два года на нашем Дальнем Востоке были построены заводы, которые полностью перекрывают производство в Китае филе минтая, произведённого из российской рыбы, для дальнейшего экспорта в третьи страны. Мы ни от кого зависеть не должны, – подчеркнул вице-премьер Трутнев.

Кроме того, планируется создать систему, по которой перевозка рыбы и рыбопродукции по железным дорогам в другие регионы будет субсидироваться из бюджета. Также планируется закупать минтай для государственных нужд.

Для того чтобы коронавирус не распространялся с Дальнего Востока за рубеж, планируется провести вакцинацию среди экипажей судов с соответствующим информированием китайской стороны. Кроме того, профильные ведомства должны разработать и принять меры по выполнению санитарно-эпидемиологических требований основных стран, куда вывозят российскую рыбу.

— Мы должны действовать так, чтобы получить дополнительные преимущества от сложившейся ситуации. У нас совершенно однозначная позиция: наши ресурсы должны перерабатываться на территории России. Мы должны создавать рабочие места, создавать экономику в границах Российской Федерации, а не за рубежом, – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.