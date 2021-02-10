В Благовещенском районе на трассе сгорел грузовой автомобиль (видео)
В Благовещенском районе пожарные ликвидировали возгорание грузового автомобиля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.
Вечером 9 февраля на дороге около села Владимировка загорелся грузовой автомобиль. Пожарные потушили возгорание за 3 минуты.
Предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании теплогенератора. Пострадавших нет.
Видео предоставлено пабликом @kriminal.blg в Instagram.
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